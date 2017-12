Titular com Muricy, Márcio Araújo celebra bom trabalho no Flamengo

O próprio jogador tentou explicar o motivo deste prestígio com os técnicos, e exaltou o trabalho que tem feito. "É pelo meu trabalho dentro de campo, o que a gente mostra nos treinamentos. Procuro sempre dar o meu melhor para continuar jogando", declarou nesta segunda-feira.

Apesar do início de ano animador, Márcio Araújo sabe que esta titularidade não é definitiva. Primeiro, porque o Flamengo ainda busca reforços no mercado e tenta a contratação de um volante, depois que a negociação com Marcelo Díaz fracassou. Depois, porque a temporada está apenas no começo.

"O futebol não é definitivo, cada jogo, cada campeonato tudo muda. O Muricy tem que escolher onze, ter uma ideia do time para formar uma base. Ele tem pedido conjunto, aproximação das linhas no meio de campo", disse. "Independentemente do futuro, se vier outro jogador da nossa posição, temos que fazer a nossa parte para agradar à comissão. Não só eu, mas todos os jogadores."

Mas pelo menos por enquanto, Márcio Araújo segue mesmo como titular do Flamengo. No treino desta segunda, ele trabalhou mais uma vez entre os 11, depois que Muricy repetiu a equipe que vinha trabalhando. O único desfalque foi Marcelo Cirino, que realizou atividade separado do grupo e deu lugar a Gabriel. Assim, o time, que atuou sem goleiro, teve: Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Alan Patrick; Gabriel, Emerson e Guerrero.