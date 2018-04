Titular contra o Ponte, Leandrinho espera por novas chances no Botafogo

Uma das apostas da base do Botafogo, o volante Leandrinho ganhará nova oportunidade entre os titulares neste domingo, no duelo contra a Ponte Preta, em Campinas, em rodada do Brasileirão. Mas o jogador não está satisfeito. Espera receber mais chances, principalmente neste momento em que o time carioca disputa três competições ao mesmo tempo.

"Sabemos que quem estiver melhor vai jogar. Vou trabalhar dia a dia para estar preparado para agarrar a chance", diz o jogador de 20 anos, que acredita estar pronto para ter novas oportunidades. "Tenho a virtude do passe. Como volante, acaba tendo um pouco mais de espaço, isso facilita. Hoje, todos no meio precisam marcar e apoiar. É uma tendência."

Formado na base do Botafogo, Leandrinho quer emplacar sequência de jogos após superar fase complicada na sua jovem carreira, quando precisou se afastar em razão de seguidas lesões. "Passei por um período difícil. Aconteceram contusões. Mas nesses momentos nós crescemos, tanto como jogador, quanto como pessoa. Estou mais maduro também. É olhar pra frente e mostrar meu futebol", afirma o volante, que está em seu segundo ano como profissional.

Para o duelo deste domingo, Leandrinho formará o setor do meio-campo ao lado de Dudu, Marcos Vinícius e Valência. Com reservas em campo, o técnico Jair Ventura deve escalar o Botafogo com Jefferson; Arnaldo, Carli, Emerson Silva e Gilson; Dudu, Leandrinho, Marcos Vinícius e Valência; Pimpão e Brenner.