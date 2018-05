Titular do Palmeiras em 2015, Victor Ramos volta ao Vitória Titular do Palmeiras durante boa parte da temporada, o zagueiro Victor Ramos está de volta ao futebol brasileiro. O defensor de 26 anos foi anunciado no domingo à noite como reforço do Vitória, clube no qual foi revelado. Pertencente ao Monterrey, do México, Victor Ramos foi emprestado por um ano e vai disputar o Brasileirão - a equipe baiana subiu na Série B do ano passado.