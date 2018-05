Titular em treinos do Palmeiras, Josimar quer chance

SÃO PAULO - O Palmeiras pode ter duas novidades para encarar o Criciúma, neste domingo, em Santa Catarina, na partida de estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Juninho e o volante Wesley, com desgaste muscular, foram poupados e deram lugar e William Matheus e Josimar, que estão de sobreaviso e podem começar como titulares.

"Estamos treinando forte e, caso o professor opte por mim, estarei preparado para ajudar da melhor maneira possível", destacou o volante Josimar, que só disputou dois jogos pelo clube desde que chegou a São Paulo, contratado junto ao Inter de Porto Alegre.

O jogador sabe que o Palmeiras precisa começar bem a competição e apagar a despedida precoce do Paulistão. "É de fundamental importância que nosso time some o maior número de pontos possíveis nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Teremos a parada para a Copa do Mundo, então temos que largar bem."

O elenco do Palmeiras se apresentou na manhã deste sábado e viajou para Santa Catarina, palco, do jogo contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. Na sexta, o time treinou com: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e William Matheus; Marcelo Oliveira, Josimar, Bruno César, Valdivia e Marquinhos Gabriel; Alan Kardec. Na sexta, Gilson Kleina disse que Juninho na lateral-esquerda e Wesley no meio devem entrar nos lugares, respectivamente, de William Matheus e Josimar.