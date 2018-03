Titular no 7 a 1, Fernandinho diz estar aliviado após vitória sobre Alemanha

Titular na derrota por 7 a 1 na Copa do Mundo no Brasil, o volante Fernandinho admitiu que a vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha nesta terça-feira no amistoso disputado na casa do adversário, em Berlim, o deixou aliviado.

+ Em reencontro após 7 a 1, Brasil vence a desfalcada Alemanha em Berlim

"Havia jogado três vezes contra a Alemanha e perdido duas. Ontem (segunda-feira) antes de dormir fiquei pensando: 'não é possível que vou perder mais uma para eles'. Por isso fiquei muito feliz pelo resultado", afirmou o jogador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernandinho entrou como titular nesta terça-feira na vaga do atacante Douglas Costa, que havia começado em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Rússia no amistoso anterior. Com ele, Tite mudou a maneira da seleção brasileira atuar e reforçou a marcação no meio-campo, que já contava com os volantes Casemiro e Paulinho.

Casemiro, com sotaque espanhol, destacou o poder de marcação da equipe brasileira. "Mostramos que o Brasil não é só qualidade e alegria. A Alemanha teve mais a posse de bola, mas quase não demos a possibilidade de eles criarem chances de gol."

O Brasil agora fará apenas mais dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo. Enfrentará a Croácia, em 3 de junho, e a Áustria, no dia 10. Esses dois duelos contarão com a presença dos convocados para o Mundial. A seleção brasileira está no Grupo E da Copa, ao lado de Costa Rica, Sérvia e Suíça, adversária da estreia, dia 17 de junho, em Rostov-on-Don.