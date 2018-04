Titulares do Flamengo elogiam reservas após vitória

"Entramos em campo com jogadores novos. Mas eles deram conta do recado e isso é muito importante", afirmou o goleiro Bruno, capitão da equipe. Entre os jovens testados na equipe, os destaques foram Vinícius Pacheco e Bruno Mezenga, autor de dois gols.

Para Ronaldo Angelim, autor do gol do título do Brasileirão em 2009, o bom desempenho dos reservas mostra que o time tem elenco. "O Flamengo tem um grupo forte, com 18, 20 jogadores. É bom a equipe vencer, mesmo incompleta. Quem entrou, correspondeu", disse.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrentará o Bangu, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O time da Gávea venceu as duas primeiras partidas que disputou na competição.