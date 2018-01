Titulares do Inter passam a noite em claro após vitória Alguns jogadores do Internacional revelaram, nesta quinta-feira, que não conseguiram dormir após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, na noite anterior, no Morumbi, pela primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América. Entre os que passaram a noite em claro no hotel da delegação gaúcha estão o volante Tinga, o meia Alex e os atacantes Rafael Sóbis e Fernandão. "Ficamos conversando no quarto e, quando vimos, já estava amanhecendo. Não deu pra dormir e já tivemos que vir logo de manhã para o aeroporto", contou Rafael Sóbis, o autor dos dois gols do Inter no jogo. "Ficamos o Rafael, o Tinga, o Fernandão e eu conversando sobre a partida e não vimos a hora passar", revelou Alex, em entrevista à TV Bandeirantes. Na manhã desta quinta, a delegação do Inter foi dividida no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os titulares voltaram para Porto Alegre, inclusive o técnico Abel Braga, onde descansarão e depois iniciarão os treinamentos para o segundo duelo da final da Libertadores, que será na próxima quarta, no Estádio Beira-Rio. Os reservas viajaram para Fortaleza, onde o time enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.