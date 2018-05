Titulares do Palmeiras fazem treino técnico visando Libertadores

Os jogadores poupados pelo Palmeiras na partida de sábado contra o Linense, no Allianz Parque, pelo Paulistão, se apresentaram neste domingo para um treinamento técnico na Academia de Futebol visando a estreia da equipe na Libertadores. O time alviverde encara o River Plate-URU, em Maldonado, na próxima terça-feira.

Na atividade, o treinador Marcelo Oliveira contou com a presença dos laterais Lucas e Zé Roberto, do zagueiro Roger Carvalho, dos volantes Arouca e Jean, do meia Robinho e dos atacantes Lucas Barrios, Dudu e Gabriel Jesus.

O treino foi focado em trabalhos de finalização e disputas em campo reduzido. Na sequência, a comissão técnica palmeirense aproveitou para ensaiar cobranças de escanteios, faltas e pênaltis.

Os jogadores que atuaram na derrota por 2 a 1 do último sábado, em casa, realizaram apenas atividades regenerativas com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube.