Titulares poupados em decisão conjunta O técnico Márcio Bittencourt revelou nesta quinta-feira, após o empate por 0 a 0 contra o River Plate, que a decisão por poupar o time titular do Corinthians na Copa Sul-Americana foi conjunta com a diretoria. O fato gerou críticas durante a transmissão da partida pela Rede Globo, que detém os direitos de transmissão. ?Tivemos uma reunião com a diretoria chegamos a um acordo?, disse o treinador. A decisão foi comemorada pelo volante Marcelo Mattos. ?Sofri uma pequena contusão na partida contra o Goiás e para mim foi importante para ?encher o tanque? e poder gastar toda energia contra o Figueirense.? De Londres, o presidente Alberto Dualib disse que não foi consultado sobre o assunto, mas apóia Bittencourt, uma vez que o time tinha vários jogadores suspensos e contundidos.