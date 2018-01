Titulares reforçam Bota no Estadual O técnico do Botafogo, Abel Braga, decidiu antecipar o retorno de alguns jogadores titulares para que estes ajudem o time reserva que está disputando o Campeonato Estadual. O treinador escolheu os zagueiros Fabiano e Júnior, além do atacante Taílson, como os reforços da equipe dirigida pelo técnico Dé. Já o goleiro Kléber ainda não se acha em condições para retornar ao time. "Acho que para sábado é difícil, porque venho de contusão. Mas estou me preparando para a partida da próxima quarta-feira", afirmou o jogador. Ele também destacou que de nada adianta entrar na fase final de uma competição. "Tenho que ajudar o Botafogo em todos os jogos." O atacante Dodô foi homenageado nesta quinta-feira pelos companheiros com uma festa em comemoração ao seu aniversário. O jogador completou 28 anos.