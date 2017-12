Titulares são poupados do treinamento desta segunda-feira Os jogadores titulares da seleção brasileira, que começaram o jogo contra a Austrália, foram poupados do treinamento desta segunda-feira, o primeiro na cidade de Bergish Gladbach, novo local de concentração da equipe na Copa do Mundo. Por causa do desgaste da partida contra os australianos, a comissão técnica achou melhor dar mais um tempo de descanso para os atletas no Castelo Lerbach (hotel da delegação) - eles farão exercícios de recuperação muscular, alongamento e relaxamento na piscina. A única exceção é o goleiro Dida, que se juntou aos outros 12 atletas da delegação brasileira para um treino leve no gramado do SSG 90 Stadion. Como o clima na pequena cidade localizada próxima de Colônia é nublado com chuviscos, o campo apresenta algumas poças d´água. Para a partida contra o Japão, nesta quinta-feira, em Dortmund, o treinador Carlos Alberto Parreira pensa em utilizar alguns reservas para não correr o risco de perder algum titular para as oitavas-de-final. Ronaldo, Emerson, Robinho e Cafu já receberam um cartão amarelo e podem ficar de fora da segunda fase caso sejam advertidos contra os japoneses. Até o dia do jogo, a seleção brasileira fará mais dois treinamentos. Nesta terça, ele acontecerá novamente em Bergish Gladbach. O de quarta será no Westfalenstadion, em Dortmund, para reconhecimento do gramado.