Título a Beckham gera revolta em Londres Em meio ao debate sobre qual será seu destino futebolístico - ficar no Manchester United, ir para o Barcelona ou juntar-se à legião de astros do Real Madrid -, David Beckham se vê envolvido agora em outra polêmica. A rainha Elizabeth II decidiu conceder-lhe o título de Oficial da Ordem do Império Britânico pelos "serviços prestados ao futebol" e isso está provocando revoltando entre deputados e jornalistas, que consideram a honraria um exagero. Doze deputados do Partido Trabalhista assinaram nesta sexta-feira uma moção de objeção contra a concessão do título ao craque do Manchester United. "Ele está sendo condecorado por suas habilidades como jogador ou por seu sucesso diante das câmeras? Muita gente que faz trabalhos voluntários para a comunidade teria o direito de receber esse título antes dele. Não podemos banalizar essa honraria", argumentou o deputado Paul Farrelly. O colunista Jeff Powell, do Daily Mail, também considera um acinte oferecer o título a Beckham. "As condecorações da nação devem premiar uma vida dedicada a um trabalho ou um grande feito. Não me parece que seja o caso de Beckham. Bobby Moore recebeu o título depois de ser o capitão da Inglaterra na conquista da Copa de 1966, quando foi eleito o melhor jogador de uma competição que contou com Pelé, Beckenbauer e Eusébio. E qual a contribuição de David Beckham ao futebol inglês? Para resumir, podemos dizer que ele perdeu duas Copas." Ted Beckham, pai do jogador, não ligou para as críticas. "É fantástico! David tem apenas 28 anos, muito tempo de futebol pela frente, e já recebe esse título. Estou muito orgulhoso." Férias - Beckham voltou nesta sexta-feira de um período de férias nos Estados Unidos. Quarta-feira ele embarcará com sua mulher, Victoria Adams, para uma turnê de 10 dias pela Ásia em que cumprirá compromissos com alguns patrocinadores. Ele passará por Japão, Malásia, Vietnã e Tailândia. A definição do futuro de Beckham pode começar a tomar corpo neste domingo. Seis candidatos disputarão a presidência do Barcelona e um deles, Joan Laporta, tem um acordo fechado com o Manchester para contratar o craque. Se for eleito - nesta sexta-feira ocupava o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto com 29,5%, contra 28,3% de Lluis Bassat -, promete conversar com o jogador para convencê-lo a assinar contrato com o clube. Mas será difícil, porque Beckham prefere jogar no Real Madrid.