Título: a obsessão de Luís Fabiano O jogador que menos se conforma com a maneira como o São Paulo foi derrotado nas finais do Campeonato Paulista é Luís Fabiano. O artilheiro da competição, com oito gols, sabe que fez a sua parte. Sentiu, por outro lado, que os seus companheiros não tiveram força psicológica para suportar toda a pressão que dominou o clube na decisão contra o Corinthians. O atacante recomenda para quem não tiver preconceito o caminho do psicólogo. "No futebol brasileiro as pessoas ficam com o pé atrás todas as vezes que se fala em procurar psicólogo. No futebol europeu é mais do que normal. O São Paulo passou a ser o clube mais cobrado do País, depois que falaram que o nosso elenco é o melhor, o Real Madrid da América do Sul." Leia mais no Jornal da Tarde