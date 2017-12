Título da Eurocopa vale 100 mil euros Os jogadores da seleção alemã de futebol vão receber um prêmio recorde de 100 mil euros cada um se conquistarem o título da Eurocopa-2004, que será disputada entre junho e julho em Portugal. O prêmio pelo título da Copa do Mundo da Coréia/Japão, em 2002, era de 92 mil euros. Os jogadores do técnico Rudi Voeller, não deverão se frustrar, no entanto, se não chegarem ao título. Na hipótese de o time garantir vaga na final, cada atleta vai embolsar 70 mil euros. Uma semifinal vale 60 mil e se o time chegar às quartas-de-final, cada jogador vai receber 35 mil euros. O sistema de premiação foi definido numa reunião realizada em Gravenbruch, nas proximidades de Frankfurt, no domingo, mas só foi divulgado nesta segunda-feira. Na conversa com o presidente da Federação Alemã de Futebol, Gerhard Mayer-Vorfelder, os jogadores foram representados pelo goleiro e capitão do time, Oliver Kahn, e o meio-campista Michael Ballack.