Título da Gaviões põe pressão no time Geninho está preocupado e ansioso. O que já seria bem importante, se tornou fundamental. Derrotar o Palmeiras hoje é um ingrediente obrigatório para a festa que a Gaviões da Fiel está planejando fazer nas arquibancadas do Morumbi para comemorar o bicampeonato no carnaval. O técnico do Corinthians dá o aviso: ?O que já seria grande, ficou maior. Sinto que os torcedores corintianos que irão ao estádio querem fazer festa. A vitória no carnaval aumentou ainda mais a expectativa do clássico para o nosso lado. Seremos mais cobrados do que o normal, mas está tudo sob controle. Também queremos festejar com eles.? Leia mais no Jornal da Tarde