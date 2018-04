Título da Liga Europa dará vaga na Liga dos Campeões

A mudança só passará a valer a partir de 2015 pelo fato de que o estatuto da entidade que controla o futebol europeu só permite mudanças no regulamento das suas competições de três em três anos, e a última vez que isso aconteceu foi em 2012. Ou seja, esta medida que dará um peso ainda maior para a Liga Europa fará parte do ciclo de modificações que engloba o período entre 2015 e 2018.

A Uefa explicou que o campeão da Liga Europa terá garantido o seu acesso aos playoffs da edição seguinte da Liga dos Campeões. Porém, o vencedor do segundo torneio interclubes mais importante do futebol europeu poderá ir direto para a fase de grupos da competição continental se o atual campeão do Velho Continente, neste caso, também se classificar para a Liga dos Campeões por meio da competição nacional que disputar. Desta forma, uma vaga a mais na fase de grupos ficará aberta para o vencedor da Liga Europa.

O organismo europeu ainda explicou que, como consequência por esta classificação do campeão da Liga Europa para a Liga dos Campeões, o limite atual de clubes por país na principal competição interclubes do futebol europeu aumentará de quatro para cinco.

"Como mostrou a magnífica final deste ano (entre Chelsea e Benfica), a Liga Europa vai de vento em popa, mas queríamos dar aos clubes um incentivo extra para que todos os que participam queiram ganhar a competição. Ao garantir o acesso à Liga dos Campeões para o campeão, estamos convencidos de que a Liga Europa aumentará seu atrativo para os clubes e torcedores", afirmou Michel Platini, presidente da Uefa, ao justificar a mudança nesta sexta-feira.

Outras alterações no processo de classificação para competições europeias também foram anunciadas pela Uefa. A entidade avisou que, a princípio, todas as federações filiadas à ela terão agora um máximo de três times cada uma na Liga Europa. Além disso, o número de equipes classificadas diretamente para a fase de grupos desta competição passará de 12 para 16.