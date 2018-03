Título dá novo fôlego a seleção mexicana Ganhar do Brasil na final da Copa Ouro foi o remédio para todos os males que afligiam a seleção mexicana. O técnico Ricardo Lavolpe deixou de ser criticado e ganhou status de "comandante", jogadores que eram contestados por torcedores e jornalistas viraram heróis e o time que não convencia ninguém tornou-se um "timaço" do dia para a noite. A vitória de domingo ( 1 a 0, com gol de ouro, aos 7 minutos da prorrogação) foi tão importante para os mexicanos que até o presidente Vicente Fox saudou os jogadores. Poucos minutos depois da premiação, a poderosa rede de tevê Televisa o colocou em contato com o capitão Pavel Pardo. "Vocês lutaram contra todos os obstáculos, contra todos os que não acreditavam no time, e conseguiram um maravilhoso triunfo. Deram um grande exemplo para todos os mexicanos, que é o de sempre acreditar em nós mesmos. Parabéns a todos vocês e ao técnico Lavolpe, que tem muito mérito na conquista", disse o presidente. Pardo respondeu mostrando intimidade com o número 1 do país. "Obrigado. Este título é para você e para todos os mexicanos que torceram por nós." Duas imagens foram repetidas à exaustão nos programas esportivos: o gol de ouro de Daniel Osorno e o choro emocionado de Ricardo Lavolpe depois da partida. "Vivo há 25 anos no México. Este país me deu muito, tanto em meus tempos de jogador como de treinador. O título da Copa Ouro é uma retribuição ao povo mexicano. Estou muito feliz de poder ter dado uma alegria tão grande a este país." O título dará uma trégua no bombardeio ao treinador. Ele vinha sendo atacado até por "colegas" de profissão, como Hugo Sanchez, que dizia que a seleção era um desastre. "Foram cinco meses muito difíceis até agora. Chorei para colocar para fora toda a minha emoção", disse Lavolpe. Assim que terminou a partida, muita gente foi festejar em frente ao Anjo da Indepedência, a praça onde tradicionalmente os torcedores se concentram para celebrar as vitórias esportivas. A polícia interrompeu o tráfego na região e esperava uma multidão, mas a festa durou pouco por causa da chuva. Os jornais desta segunda-feira foram unânimes em apontar a importância da vitória para o trabalho de Ricardo Lavolpe. "Que alívio!", foi a manchete do Record. "Em sua melhor partida da Era Lavolpe, o México conquistou um título que trará calma para a seqüência do trabalho", dizia o texto. O El Universal foi pelo mesma linha. "Osorno fez o gol de ouro que dá fôlego para Lavolpe trabalhar", dizia, sob o título "Campeão que dá confiança". O jogador mais elogiado pela imprensa foi o goleiro Oswaldo Sanchez, que atravessou os 457 minutos do torneio sem sofrer um gol.