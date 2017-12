Título da Série C nas mãos dos paulistas O título do Campeonato Brasileiro da Série C está nas mãos do futebol paulista. Após a realização da terceira rodada do quadrangular final, Santo André e Ituano dividem a liderança com seis pontos, enquanto Campinense e Botafogo têm três pontos cada. Mais quatro pontos em três jogos podem garantir o acesso dos dois clubes de São Paulo à Série B em 2004. Santo André e Ituano vão se enfrentar domingo, às 17 horas, no ABC, numa condição privilegiada. O empate será bom resultado para ambos, que permaneceriam na liderança, com sete pontos, independente do resultado entre Campinense e Botafogo, em Campina Grande, também domingo à tarde. A rodada de quarta-feira dá aos paulistas a vantagem de receber em casa os times da Paraíba. O Santo André pega o Botafogo, enquanto o Ituano enfrenta o Campinense. Em caso de vitórias paulistas, eles chegariam aos 10 pontos e não poderiam mais ser alcançados por nenhum concorrente. A última rodada serviria, então, apenas para se definir campeão e vice da temporada. Na rodada de quarta-feira, o Ituano venceu o Santo André, por 2 a 1, enquanto o Botafogo conseguiu sua primeira vitoria diante do rival Campinense, por 1 a 0.