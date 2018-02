Título de 2004 será o melhor para Léo O Santos pode chegar neste domingo à conquista de seu segundo Campeonato Brasileiro. No primeiro título, em 2002, a equipe se classificou no índice técnico para a segunda fase, mas arrancou de forma incontestável para ser campeã nos mata-matas. Desta vez, o time precisou vencer uma maratona de 45 jogos, até aqui, para ter a chance de levantar a taça. Por isso, o lateral-esquerdo Léo entende que o título de 2004 ficará marcado como o mais dramático da história do clube. "Estamos sofrendo mais agora, do que em 2002", afirmou. Uma das peças fundamentais no esquema tático de Vanderlei Luxemburgo, Léo explica que o equilíbrio do campeonato foi determinante para que a emoção durasse até a última rodada. "Em 2002, eram dois jogos nos playoffs, tínhamos tempo de conhecer bem o adversário", lembra. "Desta vez, chegamos na reta final sem saber o que iria acontecer, com vários times brigando pelas primeiras posições." Na opinião de Léo, até mesmo a final de 2002 contra o Corinthians, considerada uma das mais emocionantes de todos os Brasileiros, não supera o nível de dramaticidade alcançada pela competição deste ano. "Naquela vez, tínhamos vencido o primeiro jogo por 2 a 0 e poderíamos até perder por um gol a segunda partida que seríamos campeões", disse. "Agora, temos a obrigação de vencermos, para conquistarmos o título." Devido ao nível de competitividade, o jogador confessa que tem tido muito trabalho para controlar a ansiedade. "Nos últimos dias, até para dormir está difícil, tenho deitado muito tarde e levantado cedo", contou. "São momentos de muita tensão porque buscamos esse objetivo o campeonato todo." Para Léo, não resta dúvida de que o Atlético-PR, que ainda tem chances de ser campeão, neste domingo, foi o grande rival do Santos na luta pelo título. "As duas equipes fizeram grandes campanhas", comentou. "Mas sem desmerecer nenhum adversário, vamos jogar o campeonato todo em 90 minutos."