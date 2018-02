Título do Arsenal é o 4.º de argentinos na Sul-Americana

O Arsenal ampliou o domínio das equipes argentinas na Copa Sul-Americana ao conquistar o título da sexta edição, perdendo por 2 a 1 para o América mexicano, depois de ter vencido por 3 a 2 no jogo de ida. Veja também: Arsenal perde para o América, mas conquista Copa Sul-Americana Antes do Arsenal, já haviam sido campeões os argentinos San Lorenzo (2002) e Boca Juniors (2004 e 2005). O América foi o terceiro representante mexicano na final. O primeiro foi o Pumas, em 2005, e o segundo foi o Pachuca, campeão em 2006. Nenhum clube do futebol brasileiro conseguiu chegar à final da competição em seis anos de disputa - antes da Copa Sul-Americana, os clubes participavam da Copa Mercosul. Histórico da Copa Sul-Americana: 2002 - San Lorenzo (ARG) venceu Atlético Nacional (COL) 2003 - Cienciano (PER) venceu River Plate (ARG) 2004 - Boca Juniors (ARG) venceu Bolívar (BOL) 2005 - Boca Juniors (ARG) venceu Pumas (MEX) 2006 - Pachuca (MEX) venceu Colo Colo (CHI) 2007 - Arsenal (ARG) venceu América (MEX)