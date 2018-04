Título do Interior dá confiança para Ponte no Brasileiro Depois de uma semana conturbada, a Ponte Preta voltou a viver um clima de tranquilidade com a conquista do título de Campeão do Interior no Campeonato Paulista. A vitória na final contra o Penapolense, por 4 a 2, no sábado, trouxe confiança para o clube de Campinas encarar a disputa do Brasileirão - a estreia será no domingo, diante do São Paulo, no Estádio Moisés Lucarelli.