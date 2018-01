Título do interior vale mais que o 3.º lugar do Paulistão A Federação Paulista de Futebol (FPF) instituiu pela primeira vez na história recente do Campeonato Paulista o título de "Campeão do Interior". Para valorizar a conquista, a entidade, segundo a sua assessoria de imprensa, estipulou uma premiação de R$ 200 mil para quem vencer essa disputa, o que criou uma situação curiosa: para algumas equipes pode ser mais vantajoso financeiramente disputar esse título do que se arriscar a enfrentar o Santos nas semifinais. Isso faz com que Bragantino, Paulista e Ponte Preta passem por um momento insólito às vésperas da última rodada da fase de classificação do Paulistão. Se vencerem, podem se classificar para enfrentar nas semifinais o Santos, time de melhor campanha do campeonato. Mas se não conseguirem um resultado positivo nesta quarta-feira, terão a chance de tentar o título do interior e a premiação de R$ 200 mil. Perto do que ganhará o campeão paulista deste ano, R$ 200 mil não é muito dinheiro, mas ajuda a equilibrar as finanças. Segundo a FPF, o título paulista renderá uma premiação de R$ 1,5 milhão, enquanto o vice-campeão receberá R$ 400 mil. Mas o terceiro e o quarto colocados não levam prêmio algum. O Palmeiras também pode ficar com a última vaga nas semifinais, assim como Bragantino, Paulista e Ponte Preta. Mas não vive situação semelhante, pois não está habilitado a disputar o título do interior se não ficar entre os quatro melhores da primeira fase. Retrospecto Na fase de classificação, o Bragantino, clube que tem mais chances de chegar às semifinais, foi derrotado em casa pelo Santos, por 3 a 2. O Paulista, por sua vez, perdeu na Vila Belmiro por 2 a 1. E a Ponte Preta, mesmo jogando em Campinas, também caiu diante do time santista: 4 a 2. No Paulistão, o Santos disputou 18 jogos até agora, vencendo 15, empatando dois e perdendo apenas um (para o São Bento). Assim, Bragantino, Paulista e Ponte Preta entrariam como zebra nas semifinais, enquanto poderiam ser considerados favoritos na disputa do título de "Campeão do Interior".