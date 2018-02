Título é necessidade, diz Luís Fabiano Ganhar o título Paulista de 2003 é uma necessidade para o time do São Paulo, segundo avaliação do atacante Luís Fabiano. O atacante disse nesta quinta-feira que o time está muito bem, mas ainda precisa de um título para se consolidar como uma grande força. ?Não é um pacto. Ganhar o título é uma necessidade para nós?, disse ele, em entrevista à Rádio Jovem Pan. ?O São Paulo é uma grande equipe, mas ainda não ganhou nenhum título. Depois que a gente ganhar, ninguém mais segura?, afirmou o jogador. O atacante - que marcou cinco gols na vitória por 6 a 0 do São paulo sobre o São Raimundo, pela Copa do Brasil - admitiu que o Tricolor vem oscilando muito nos últimos jogos, alternando boas a más apresentações. ?Agora (na final) não podemos dar brecha pro Corinthians. Temos que colocar o coração na ponta da chuteira e partir para cima deles. A alternância de bons e maus resultados não pode mais acontecer?, afirmou.