Título espanhol, a última cartada do Real O título espanhol é o ´prêmio de consolação´ que pode sobrar para o Real Madrid, no que resta da temporada de 2002-03. O time milionário e cheio de estrelas viu ruir, no meio da semana, o sonho de ganhar pela 10.ª vez a Copa dos Campeões da Europa e agora se volta para o torneio doméstico. Mas no momento não depende só de seus resultados, porque está em terceiro lugar, atrás de Deportivo La Coruña e Real Sociedad. A decepção invadiu a Ciudad Deportiva, o centro de treinamentos do Real Madrid, em uma zona nobre da capital da Espanha. Desde o retorno de Turim, jogadores e Comissão Técnica demonstraram ter sentido o golpe da eliminação, com a derrota por 3 a 1 para a Juventus. Ainda assim, há quem tente animar-se. "O título espanhol é um grande prêmio", observou o goleiro Ike Casillas, para motivar o time.