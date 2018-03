Título não deve tirar Robert da Vila Todos os jogadores do São Caetano têm o pensamento fixo na decisão de amanhã e em seus desdobramentos. Vencer o Olimpia, tornar-se campeão da América do Sul, entrar com moral no Brasileiro, vencer o Real Madrid no final do ano; enfim, ganhar o mundo. Todos, menos Robert. Ele não sabe o que acontecerá com a sua carreira depois do jogo contra o Olimpia. Certo, apenas a obrigação de se apresentar ao Santos na sexta-feira, porque seu empréstimo ao São Caetano termina quinta-feira. Ficar na Vila é uma possibilidade, mas apenas isso. Leia mais no Jornal da Tarde