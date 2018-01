Título pode coroar a reestruturação do Palmeiras, diz Lucas Depois de 25 contratações e uma reformulação completa no departamento de futebol, o Palmeiras está entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro e disputa uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil diante do Internacional nesta quarta-feira, em casa. Para o lateral Lucas, um dos destaques da temporada, o título da Copa do Brasil seria uma coroação para a reestruturação da equipe.