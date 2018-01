Título vale US$ 500 mil para os santistas No quadro de avisos do vestiário do CT Pelé estava escrito no espaço reservado para a programação de domingo: recuperação. Na verdade, era uma folga, palavra que o técnico Émerson Leão prefere não usar, ainda mais às vésperas de um jogo histórico, como o de quarta-feira, contra o Boca Juniors, no Morumbi. Antes de liberar o elenco, o treinador foi bem claro. Disse a todos que os jogadores tinham a obrigação de descansar hoje. O grupo prometeu seguir os conselhos do chefe, principalmente depois de ouvir duas boas notícias. Uma foi a confirmação do prêmio pela conquista da Libertadores: US$ 500 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão). A outra: o técnico da Seleção Olímpica, Ricardo Gomes, pretende convocar sete jogadores do Santos para a disputa da Copa Ouro. De acordo com o técnico Émerson Leão, a CBF já fez uma consulta oficial e o clube informou que vai colaborar, mas só aceita ceder quatro jogadores, no máximo. Os jogadores citados por Ricardo Gomes são Diego, Robinho, Ricardo Oliveira, Paulo Almeida, Alex, Elano e Nenê. Quanto ao prêmio pela Libertadores, também ficou estabelecido que será pago pelo número de partidas disputadas por cada atleta. Até agora, só Léo, Diego e Robinho jogaram todos os 14 jogos. Em seguida, aparecem Alex, Paulo Almeida, Renato e Elano, com 12 participações. Os jogadores ficaram felizes com as duas notícias mas colocam como prioridade a conquista do título em cima do Boca, na quarta-feira. O capitão Paulo Almeida chegou a dizer que é bom o grupo esquecer temporariamente o dinheiro. "A prioridade é sermos campeões na quarta-feira. Caso contrário, nem veremos a cor do dinheiro", ironizou o volante. Já o zagueiro Alex não escondeu que o dinheiro pode significar uma motivação a mais. "Quem não precisa de dinheiro? Mas não é por ele (o dinheiro) que nós queremos esse título". A grande maioria dos jogadores aproveitou o dia livre ao lado da família. O meia Diego, por exemplo, viajou no sábado para Ribeirão Preto. O único que fugiu dessa regra foi Elano, que deu sequência ao tratamento no joelho direito. A sua escalação, no entanto, só deve ser confirmada pelo técnico Émerson Leão no coletivo. Até hoje, Elano evitava bater na bola com a perna machucada, mas ele assegura que estará bem para jogar na quarta-feira. Hoje ele repetiu o que disse no sábado. ?Hoje eu não teria condições de jogar. Mas estamos trabalhando para eu jogar na quarta-feira", explicou o próprio Elano. A não ser esse problema com Elano, o time está pronto para o desafio de quarta-feira. Emocionalmente os jogadores já se sentem recuperados pela derrota na Bombonera. Os treinamentos no CT Rei Pelé tem sido marcados por uma certa desconcentração, o que pode ser bom até à véspera do jogo. Mostra que a pressão pode não atrapalhar tanto na hora da partida. "Essa história de pressão acabou faz tempo. Temos pouca idade mas já mostramos maturidade ganhando jogos importantes. O jogo contra o Boca foi um exemplo disso. O time perdeu mas não tremeu", observa Paulo Almeida. Alguns jogadores fizeram questão de acompanhar de perto o movimento na venda dos ingressos na Vila Belmiro. Fabiano ficou entusiasmado com o interesse do torcedor santista. "Será muito importante contar com o apoio do torcedor, fazer pressão contra o Boca". Já o lateral-esquerdo Léo acha que a pressão deve ser conjunta. "Além da pressão da torcida, em campo o Santos deve fazer o mesmo. Vamos partir para cima deles. Não podemos deixá-los respirar, principalmente no começo da partida. O Boca vai sentir a nossa força". A programação até quarta-feira também já está definida. Amanhã o time treina em dois períodos no CT Rei Pelé. Terça-feira haverá treino só à tarde, em Santos. Às 19 h a delegação segue para São Paulo e se concentra num hotel de luxo da zona sul, próximo do Morumbi.