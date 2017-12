'Tive propostas que não foram encaminhadas', revela Felipe

O zagueiro Felipe revelou nesta quinta-feira que recebeu várias propostas para sair do Corinthians, mas continuou no clube porque as negociações não avançaram. Cinco titulares da campanha do título brasileiro do ano passado já deixaram o Parque São Jorge: Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson e Vagner Love.

“Tive bastante oportunidade de sair. Recebi bastante propostas, mas tem a vontade de Deus, e sem ele não caminha", disse o zagueiro em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

O Corinthians renovou o contrato de Felipe até 31 de dezembro de 2019. O clube também adquiriu os 50% dos direitos econômicos do jogador que não pertenciam ao Corinthians.

“Sempre falei que tinha um contrato e renovei até o fim de 2019. Estou aqui para poder ajudar. Tive bastante propostas que não foram encaminhadas e por poucas coisas não foram finalizadas”, disse Felipe.

Com a saída de Gil para a China, a zaga titular do Corinthians será formada por Felipe e Yago. A diretoria, no entanto, já avisou que está em busca de mais um zagueiro.