TJ julga pequenos delitos no Morumbi Quem está pensando em ir ao Morumbi amanhã para arrumar confusão é melhor pensar duas vezes. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estará presente no estádio são-paulino através do Juizado Especial Criminal (Jecrim), e quem cometer infrações penais receberá a pena rapidamente. O jogo entre Palmeiras e São Paulo servirá como um teste para o Jecrim, que está instalado ao lado do portão principal do Morumbi. São 5 salas, uma para cada setor: Ministério Público, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Procuradoria do Estado, Policia Civil e sala para audiência. A obra foi financiada pelo São Paulo e o mobiliário e os computadores foram dispostos pela Federação Paulista de Futebol. "Amanhã ainda estaremos trabalhando em caráter experimental. Mas acredito que tudo dará certo e, se houver a aprovação do Tribunal de Justiça, o Jecrim será instalado nos próximos jogos de grande porte", disse o juiz Ênio Moz Godoy, responsável pela unidade do Morumbi. Além de atender a casos de infrações de pequeno potencial ofensivo, como lesões corporais, desacato à autoridade e uso de entorpecentes, o juiz acredita que o Jecrim também servirá como fator inibidor àqueles que procuram confusão. "E eles não ficarão impunes. Se houver delitos, poderão ser julgados na hora. E a pena pode ser desde se apresentar a uma delegacia no horário dos jogos até detenção", explicou Godoy. O Jecrim estará funcionando a partir das 18h30. Segundo Godoy, em caso de problemas não haverá boletim de ocorrência. "Vamos fazer um registro chamado Termo Circunstanciado. Depois, o autor do fato pode até ser beneficiado por uma transação legal - acordo entre as partes - onde sua ficha criminal continua limpa. Se não aceitar, vai a julgamento."