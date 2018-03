TJD absolve dois jogadores do Paulista O Paulista de Jundiaí vai atuar completo contra a Ponte Preta, sábado, às 18 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela quartas-de-final do Campeonato Paulista. É que o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, nesta segunda-feira à tarde, absolveu dois jogadores: o atacante Izaías e o zagueiro Danilo. Ambos estavam incursos no artigo 253, por tentativa de agressão no jogo contra o Mogi Mirim, realizado dia 29 de fevereiro, quando o time jundiaiense venceu por 2 a 1, mas perdeu seus dois jogadores expulsos. O advogado João Zanforlim, porém, conseguiu desclassificar a denúncia do artigo 253 para o artigo 255, que significa ato de hostilidade. No final, Izaías pegou um jogo de suspensão, já cumprido, e Danilo acabou absolvido.