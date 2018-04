TJD absolve meia Carlos Alberto após uso de substâncias proibidas

RIO - O Vasco comemorou nesta quarta-feira a absolvição, em primeira instância, do meia Carlos Alberto pelo uso de substâncias proibidas. Depois de um julgamento que durou mais de cinco horas, quatro auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) votaram pela absolvição, um votou pela condenação por três meses.

O jogador havia sido flagrado no início de março pelo uso de hidroclorotiazida, um diurético, e carboxi-tamoxifeno, substância que pode mascarar a utilização de outras drogas.

A promotoria do TJD vai entrar com recurso para que Carlos Alberto seja punido. A próxima etapa é o caso chegar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em última instância, o processo pode parar na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que pode derrubar todas as decisões e punir o meia com suspensão de até dois anos.

Enquanto isso, o técnico Paulo Autuori tem problemas na zaga para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra a Portuguesa, no Rio. O zagueiro Renato Silva continua em tratamento para se recuperar de lesão. Sem opções, Autuori testou o lateral Nei ao lado de Luan na zaga.