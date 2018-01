TJD adia Matonense e absolve Araçatuba O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou o julgamento do caso Matonense e decidiu absolver o Araçatuba (ameaçado de perder pontos) na sessão desta segunda-feira, envolvendo os times que disputam a Série A-2 do Campeonato Paulista. O caso Matonense foi adiado para a próxima segunda-feira, dia 28. É que os auditores da aceitaram o pedido de adiamento feito pelos defensores da Matonense, acusado de usar 11 jogadores irregulares na rodada de abertura da competição, quando perdeu para o Guaratinguetá, por 1 a 0. O WO da Matonense contra o São Bento também não foi avaliado, embora não haja nenhuma dúvida aparente que livre a Matonense da perda dos três pontos. O pedido de adiamento foi baseado nas várias liminares que envolvem o clube, dividido entre o presidente Oberdan Silva e a Futura Esporte, empresa que terceirizou o seu futebol. Nesta terça-feira, o tribunal vai apreciar o recurso da Futura Esporte para tentar reverter a punição ao técnico Israel de Jesus, suspenso por três anos, e a 26 jogadores, suspensos com penas variando entre 120 e 360 dias. Ele foi condenado por provocar desordem antes do jogo contra o Nacional, perdido pela Matonense por 2 a 1. Dependendo do resultado da apelação, os advogados do treinador deverão entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A crise no clube pode ser confirmada na tabela de classificação, sem nenhum ponto em quatro jogos e na lanterna do Grupo 2. Absolvido - Por decisão unânime, o TJD decidiu que o Araçatuba não perderá os pontos pela escalação do meia Luís Carlos, que pegou dois jogos de suspensão e cumpriu apenas a automática. Ele foi expulso dia 23 de janeiro contra o Mirassol, sendo julgado no dia 31. Cumpriu a pena diante do Sertãozinho, mas atuou diante do Olímpia. Dos cinco auditores do TJD, quatro estavam presentes e todos concluíram que o erro foi da FPF em não notificar o clube da suspensão do jogador. A defesa usou como argumento uma resolução do ano passado, no qual a FPF voltava a se obrigar a notificar os clubes das suspensões de seus jogadores antes de cada partida. A prática tinha sido abandonada mas voltou a ser feita na Copa FPF de 2005 e referendada em dezembro, no Conselho Arbitral da Série B do Paulista. Assim, o Araçatuba permanece com nove pontos e dividindo a segunda colocação do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-2 com o Bandeirante de Birigüi.