TJD anula partida e manda repetir jogo Uma decisão inédita do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) coloca o futebol goiano no centro de uma polêmica. O Tribunal anulou, um mês depois, a partida disputada entre Goiás 1 x 0 Vila Nova, a pedido do time perdedor, que alega erro de arbitragem. Acatada pelos auditores do TJD, a anulação foi confirmada por 3 votos a 2. O Vila diz que foi prejudicado pela arbitragem ao ter um gol anulado aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0. No lance da confusão o goleiro Harlei, do Goiás, subiu para cortar um cruzamento, mas esbarrou no atacante Mendes, não segurou a bola e caiu. O volante Tim aproveitou a sobra para marcar o gol, anulado pelo juiz André Luiz Castro, que está suspenso por 30 dias pela Comissão de Arbitragem. "Também considero a decisão como absurda mas, cabe ao Goiás entrar com recurso ao Pleno, o que poderá provocar o fim da polêmica ou a realização de uma nova partida", comentou o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Wilson da Silveira, que hoje recebeu telefonemas de todo o País inclusive uma ligação do Japão para saber ser a informação era verídica. O presidente do Goiás, equipe que lidera o Campeonato, se mostrou irritado com o Tribunal: "Recorrer contra o quê e contra quem?", questiona Raimundo Queiroz, presidente do Goiás. "A decisão é absurda, na verdade é escandalosa para o futebol", criticou. Os dirigentes do Vila assim como os membros do STJ, que estão no centro da confusão, preferiram desligar seus celulares e se tornarem ?não-localizáveis? para não comentar o caso. Até o telefone do presidente do TJD, Alexandre Magno, ficou fora do gancho. O advogado do Goiás, João Bosco Luiz de Moraes, garantiu que tem prazo até sexta-feira e vai recorrer da decisão. Em princípio, e entre outras coisas, deverá argumentar que se houve erro do juiz André Luiz Castro, este já foi punido; e se o erro foi premeditado, como alega o Vila Nova, o árbitro deveria ter sido "banido" e não "punido". "O juiz não poderia ter anulado o gol porque antes mesmo da bola ser chutada por Tim, e entrar, havia marcado falta do Mendes no goleiro", garantiu Álvaro Morais, repórter de campo da Rádio Aliança, que estava atrás do gol no momento da confusão. A decisão se tornou polêmica mesmo entre torcedores fanáticos do Vila Nova. Como é o caso do professor universitário, Antonio Carlos dos Santos: "A decisão do Tribunal parece absurda mas foi o juiz quem errou em campo", defende ele. "No caso cabe reclamação do torcedor, baseado no Código do Torcedor, por ter sido lesado como consumidor", acredita. Segundo a FGF, se o jogo for anulado - com ou sem julgamento de recursos por parte do Goiás - será marcada uma nova data para o jogo. E as duas equipes não poderão cobrar ingressos: "Neste caso a entrada deve ser franqueada mas eu acredito que tudo isso vai dar em nada", diz Wilson da Silveira. "Isto é na verdade um precedente absurdo e perigoso", diz Raimundo Queiroz, dirigente do Goiás. "Imagine o clássico São Paulo e Corinthians sendo anulado pelo TJD paulista a pedido do perdedor, que vergonha não vira o futebol brasileiro?" indagou.