TJD mantém Votuporanga na Série A3 Numa decisão unânime, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), reunido nesta quarta-feira à tarde, decidiu manter o Votuporanga na Série A3 do Campeonato Paulista, rebaixando apenas um time do Grupo 1 (Jaboticabal), já que a Inter de Bebedouro, que pertencia a este grupo e desistiu da competição antes dela começar, é o segundo time que cai de divisão. A necessidade do processo na Justiça surgiu devido à dúvida que o regulamento da competição criou. Com a desistência da Inter - que por causa disso já estava rebaixada -, o Grupo 1 ficou com nove times, um a menos que o Grupo 2, e a Federação Paulista de Futebol (FPF) manteve a determinação de que dois times cairiam por grupo. Para preencher o buraco na competição, a FPF havia determinado ainda que cinco times da Série B (equivalente à Quarta Divisão) garantiriam o acesso para a Série A3. O Votuporanga, que terminou a competição na oitava posição e seria o penúltimo colocado, se sentiu prejudicado e obteve a vitória na justiça com o apoio, ainda, de outros times de seu grupo. Agora, com a queda de quatro e não cinco clubes da Série A3, a Federação Paulista de Futebol (FPF) terá que alterar o regulamento da Série B. O TJD entende que, agora, o artigo 8.º do regulamento não tem validade, uma vez que isso provocaria uma incompatibilidade entre o número de rebaixados e os que garantirão o acesso. A mudança, de acordo com o Estatuto do Torcedor, depende ainda de aprovação do Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo).