TJD-MG indefere pedido do Cruzeiro e mantém local de jogos O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), Sérgio Murilo Diniz Braga, indeferiu, na noite desta quinta-feira, o mandado de segurança que o Cruzeiro havia pedido para impedir o primeiro jogo do rival Atlético Mineiro contra o Democrata-GV, no Estádio do Mineirão. O confronto válido pela semifinal do Estadual acontecerá no domingo. O mando do jogo é do clube do interior. Inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Estádio José Mammoud Abbas, mas o local foi vetado pelo Corpo de Bombeiros devido à falta de capacidade para 15 mil torcedores. Com isso, a partida do Cruzeiro com o Tupi, válida pela outra semifinal, será disputada no sábado, em Juiz de Fora. O advogado do clube celeste recorrerá da setença no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, na sexta-feira. Para os dirigentes do Cruzeiro, os dois jogos da semifinal no Mineirão irá beneficiar o Atlético Mineiro e fere o direito dos demais participantes. O mandado de segurança pedia a mudança da partida para outro estádio. Os confrontos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro estão programadas para acontecer nos dias 21 (sábado) e 22 (domingo), no Mineirão, em Belo Horizonte. Primeiro o Cruzeiro irá receber o Tupi, e no dia seguinte o Atlético joga contra o Democrata, no mesmo estádio.