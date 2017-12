TJD mineiro libera Cris e Eduardo O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mineira de Futebol (FMF) concedeu no início da noite desta sexta-feira efeito suspensivo ao zagueiro Cris, do Cruzeiro, e ao goleiro Eduardo, do Atlético-MG. Com isso, Cris poderá enfrentar o Paraná Clube, neste sábado, em Curitiba, e Eduardo está liberado para defender o Atlético no jogo contra o Corinthians, domingo, no Mineirão, ambos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo o vice-presidente do TJD, Eduardo Machado Costa. Segundo ele, dentro de aproximadamente 30 dias os recursos apresentados pelos clubes serão novamente julgados. Até essa data, os atletas terão condição de jogo. Cris e Eduardo foram condenados pelo tribunal a penas de 270 e 120 dias de suspensão, respectivamente, por terem trocado socos e pontapés após o clássico mineiro do dia 18 abril, pela decisão do campeonato estadual.