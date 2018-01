TJD nega efeito suspensivo a Leão Emerson Leão não deve mesmo dirigir do banco de reservas o São Paulo no clássico de domingo contra o Palmeiras, no Morumbi. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF) negou nesta quarta-feira o pedido de efeito suspensivo da punição de 60 dias por críticas à arbitragem, feito pelos advogados do clube. E marcaram para 1.º de março o julgamento do recurso. Assim, inicialmente Leão desfalcará a equipe, também, contra Portuguesa Santista e Corinthians. Porém, o departamento jurídico do São Paulo não desistiu de conseguir o efeito suspensivo. O advogado do clube, José Carlos Ferreira Alves, ainda estuda uma fórmula para conseguir liberar o treinador da punição. "Continuamos trabalhando, estudando para ver se encontramos algum remédio," discursou, adiantando que fará nova investida na FPF. Tanto que nem traçou a estratégia de defesa para o dia 1.º de março. Mas, pelas palavras de Naif Saad Neto, presidente do TJD, dificilmente o São Paulo conseguirá algo. Nesta quarta, em menos de três horas, Naif indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Recebeu o documento às 15 horas e antes das 18 horas já havia dado o veredicto. "Só concedemos efeito suspensivo se o erro for irreparável e neste caso não vejo isso." Leão reagiu com naturalidade após ter recebido a notícia através de Juca Pacheco, assessor de imprensa são-paulino. Já havia terminado o treino. Mesmo não dando entrevistas, fez questão de cumprimentar os jornalistas. Os jogadores já lamentam a ausência do treinador na beirada do campo. "Ele fala, grita, orienta o time nos 90 minutos, claro que fará falta. Mas estará junto com a gente no vestiário antes de a partida começar e no intervalo, nos ajudando", afirmou o volante Josué que, com Leão, além de marcar, ganhou liberdade para atacar. Liberdade esta que rendeu-lhe gols nos três últimos jogos, um recorde em sua carreira. "Seria bom que o comandante estivesse perto, pois, com a cabeça fria, ele vê os defeitos e dá muitas indicações", lamentou o zagueiro Lugano, que há 20 dias luta contra dores ocasionadas por uma tendinite no tendão de Aquiles. "Mas vou jogar, com certeza." Quem está lamentando mais a ausência de Leão é o meia Falcão. Ele acredita ser mais difícil aparecer a sonhada chance que espera sem o técnico por perto. "Sem ele, prejudica. Mas vim para ser testado e não vou sair depois de 6 meses sem ter uma chance", afirmou o jogador. Falcão sonha em atuar. Mesmo que não seja como titular. "Ficaria feliz se jogasse meio tempo, 30 minutos. Ou que fosse observado por 3 ou 4 jogos seguidos", afirmou. "Não quero ser avaliado por apenas um jogo, pois se eu arrebentar, vão dizer que sou a salvação e, se for mal, dirão que não dá para nada. Quero ser opção."