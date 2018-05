TJD nega pedido do Vasco para anular final do Campeonato Carioca

RIO - O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio de Janeiro negou nesta terça-feira o pedido do Vasco de impugnação da final do Campeonato Carioca, que terminou com empate em 1 a 1 graças a um gol irregular de Márcio Araújo, resultado que deu o título estadual ao Flamengo.

No despacho, o presidente do TJD, José Teixeira Fernandes, reconhece que houve erro na validação do gol, mas afirma que isso é insuficiente para anular o jogo. "Não se vislumbra como quer fazer crer o impugnante (Vasco) no presente, qualquer violação a regra do jogo, bem como a interpretação do árbitro em violar a regra", destaca. "Não se pode querer que um erro de fato se transforme em um erro de direito, claro esta que houve sim um erro de fato", prossegue Fernandes.

O lance que originou o pedido de impugnação aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo do clássico entre Flamengo e Vasco, no último dia 13. O árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, validou um gol em impedimento assinalado por Márcio Araújo, já nos descontos. Na súmula, o juiz atribuiu o gol a Nixon, que estava em posição legal, mas não tocou na bola.

O relato do árbitro também foi usado como argumento pelo presidente do TJD para indeferir o pedido do Vasco. "Na súmula da partida não há qualquer menção que possa caracterizar má-fé da arbitragem, na validação do gol", assinala. "Neste sentido, decido pela manutenção do resultado da partida, por entender que a soberania do árbitro é incontestável."