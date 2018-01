TJD pode rebaixar o Sãocarlense Depois de três adiamentos, o Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol pode julgar nesta tarde o recurso do Grêmio Sãocarlense, que perdeu cinco pontos dentro do Campeonato Paulista da Série A-2 - segunda divisão. Se a pena for confirmada, o time será rebaixado para a Série A-3 - terceira divisão - na próxima temporada. O Sãocarlense teria usado o jogador Jamur irregularmente num jogo contra o Etti Jundiaí. Por causa disso, perdeu cinco pontos em primeira instância, mas recorreu à decisão, esperando evitar o pior. Se perder os cinco pontos, o time ficaria com 27 pontos ganhos e na última posição do campeonato, que terminou no dia 30 de junho. A decisão interessa diretamente ao Comercial de Ribeirão Preto, que escaparia do rebaixamento. O advogado do clube, João Zanforlin, garante que pode provar que o clube não cometeu nenhuma falha e que a mesma seria da própria Federação. O curioso é que o julgamento já foi adiamento três vezes. Na primeira, por falta de tempo para análise do processo. Outra vez por indisposição estomacal do próprio advogado de defesa, e na terceira vez, semana passada, por falta de número suficiente de auditores. Se não houver nenhuma outra grande desculpa, o caso poderá ser julgado a partir das 17h30.