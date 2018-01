TJD reduz pena do técnico da Matonense O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol não acatou o recurso impetrado pela Futura Esporte para tentar reverter a punição de três anos de suspensão do técnico Israel de Jesus, da Matonense. A pena foi reduzida em 180 dias, obrigando o técnico a ficar dois anos e meio fora de suas funções. A pena dos 26 jogadores envolvidos foi mantida por 120 dias. Os advogados da empresa que administra o futebol da Matonense, irão encaminhar um novo pedido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro, última instância na esfera esportiva. Israel estava enquadrado nos artigos 256 e 279 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e, no primeiro julgamento, realizado em 5 de fevereiro, tinha sido punido com três anos de suspensão pelas confusões ocorridas antes da partida contra o Nacional, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Naquela ocasião, o treinador e seus jogadores foram tirados de campo à força pela polícia porque seus nomes não constavam na súmula, apesar de uma liminar concedida a seu favor pela Justiça de Matão. Após o julgamento desta terça-feira, ficou mantida a suspensão de dois anos pelo Artigo 279 (incitação pública à infração), mas houve a desclassificação do Artigo 256 (impedir realização do jogo) para o Artigo 188 (desrespeito), que culminou com a suspensão de mais 180 dias, diminuindo a suspensão total de três anos para dois anos e meio. Toda confusão começou com a divisão de poder no clube. A Futura Esporte assumiu o futebol da Matonense, via contrato de parceria, rompida posteriormente pelo presidente Oberdan Silva. A briga acabou na justiça, tanto cível como criminal. Em campo, o resultado deste imbróglio é a péssima campanha até agora, com quatro derrotas dentro do Grupo 2, onde é lanterna. E deve perder mais três pontos por ter sido configurado o WO na partida contra o São Bento, pela quarta rodada. O TJD ainda vai julgar, na próxima segunda-feira, mais 11 jogadores em situação irregular, o que pode levar o clube à perda de mais seis pontos.