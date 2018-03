TJD-SP mantém a punição ao América Em sessão realizada nesta segunda-feira à tarde, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) manteve por unanimidade (cinco votos) a punição de perda de seis pontos no último Campeonato Paulista e multa de 5 mil reais imposta ao América por causa do Caso Pitarelli. Com a decisão, o União Barbarense continua rebaixado para a Série A2 de 2006. O time de São José do Rio Preto havia sido punido com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por ter incluído o goleiro Pitarelli de forma irregular em quatro jogos, dois como reserva e dois como titular. Mas perdeu somente seis pontos, o dobro de pontos de um jogo. Como somou 28 pontos, caiu para 22 pontos, da sétima para a 14.ª posição. O União Barbarense, principal interessado no caso, queria a punição em cima dos quatro jogos, num total de 24 pontos. Neste caso, o América seria rebaixado ao lado de Inter de Limeira, Atlético Sorocaba e União São João. Agora, o time de Santa Bárbara d?Oeste (SP) só pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), última instância esportiva.