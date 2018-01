TJD valida gol e altera placar de jogo no Pernambucano Em uma decisão surpreendente e inédita no Estado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) alterou, na noite de terça-feira, o resultado da partida entre Central de Caruaru e Vera Cruz pelo Estadual. O órgão validou o gol legítimo a favor do Vera Cruz no dia 18 de março, em Caruaru, que não foi marcado pelo árbitro Wilson de Souza. A polêmica começou aos 39 minutos do segundo tempo do confronto, quando o placar estava 2 a 1 para os donos da casa. No lance, o meia Rivelino chutou de fora da área e encobriu o goleiro adversário, mas a bola passou por um buraco da rede da meta e o árbitro não validou o gol. Wilson de Souza marcou apenas tiro de meta para o Central, que ficou com a vitória. Com a decisão do TJD, o resultado final da partida ficou no empate por 2 a 2. O advogado do Central, Lindemar Florenço, declarou que irá recorrer da sentença no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. ?Achei que foi uma decisão injusta do Tribunal. Por isso, vamos recorrer. Nunca vi mudar o placar de uma partida por conta de um erro de arbitragem?, esbravejou o presidente do time de Caruaru, Ronaldo Lima, ao jornal Folha de Pernambuco. Já o árbitro Wilson de Souza, que admitiu o erro após ver o lance pela televisão, foi suspenso pela Federação Pernambucana de Futebol por cinco partidas e não deve mais comandar jogos pelo Campeonato Pernambucano. O Sport ficou com o título antecipado do Estadual ao derrotar o arqui-rival Náutico, no último domingo, na Ilha do Retiro - o time rubro-negro doi campeão por vencer o primeiro e o segundo turno. A alteração na partida, no entanto, irá influenciar na classificação do Pernambucano. Antes da decisão do TJD, o Central ocupava a segunda colocação com 29 pontos na classificação geral, garantindo vaga na Copa do Brasil 2008. Mas a mudança no placar deixa a equipe empatada com o Náutico com 27 pontos. Já o Vera Cruz segue no quinto posto, agora com 22 pontos - ainda faltam duas rodadas para o término da competição.