Tobio elogia torcida do Palmeiras: 'Filmo para mostrar na Argentina'

Um dos fatos mais marcantes neste início de temporada do Palmeiras é o apoio que tem vindo das arquibancadas, com a presença em massa da torcida em jogos no Allianz Parque. A postura dos torcedores tem dado ainda mais confiança ao elenco. Inclusive, alguns jogadores não escondem a admiração e empolgação com o "reforço moral" que estão recebendo. O zagueiro Fernando Tobio contou que a cada jogo em casa se encanta com a postura dos fãs e, por isso, registra as cenas para mostrar aos amigos na Argentina.

"A torcida do Palmeiras é impressionante. Em todos os jogos, vou de ônibus ao estádio e escutando música. Quando estou chegando ao estádio, começa a ver a torcida e me chama a atenção. Falo com os argentinos que é impressionante. Sempre pego o telefone e filmo para mostrar lá na Argentina", contou o defensor.

Tobio veio do Vélez Sarsfield, que não está entro os principais clubes da Argentina, mas também tem uma torcida apaixonada. Por isso, ele vê semelhanças entre os palmeirenses e os argentinos.

"Na Argentina, o torcedor também é assim, fanático, e sente muito o jogo. A cada jogo coloca 30 mil pessoas no estádio e isso é sinal de que estão confiando em nosso trabalho", destacou.

Em relação ao momento do Palmeiras, ele afirmou que a vitória sobre o XV de Piracicaba, no último domingo, serviu para acalmar a equipe e fazer o time se reerguer após a derrota para o Santos, na quarta-feira da semana passada.

"Agora estamos mais tranquilos. Depois de uma derrota em clássico, contra o Santos, era importante se recuperar rápido em nosso estádio, diante da nossa torcida. Depois de uma vitória, sempre dá para trabalhar com mais tranquilidade. Agora temos essa semana longa para chegar bem no domingo", comentou.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quarta-feira. No domingo, o time vai enfrentar o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.