Tocaia deixa 10 feridos em jogo da A3 A rivalidade entre Rio Claro e Guaratinguetá foi levada ao extremo neste domingo à tarde, em Rio Claro, onde os dois times se enfrentariam pela segunda rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A3 - terceira divisão estadual. Ao todo, 10 pessoas ficaram feridas num tumulto antes do jogo, que acabou não acontecendo. A delegação do Guaratinguetá foi vítima de uma tocaia na entrada do estádio Augusto Filho, provocada por cerca de 30 pessoas munidas de paus, garrafas e cassetetes. Oito jogadores ficaram feridos, além do técnico Gilmar da Costa, que era o principal alvo dos agressores. Um jornalista também saiu machucado. O ônibus do Guaratinguetá chegou ao estádio por volta das 13h30 e, enquanto aguardava a abertura do portão, foi recepcionada por um grupo de 10 torcedores, já com garrafas e paus nas mãos e prometendo atos de violência. O portão só foi aberto cerca de 10 minutos depois, quando a delegação foi surpreendida por mais 30 torcedores que correram em direção aos visitantes. A confusão foi grande e cinco agressores chegaram a segurar o técnico Gilmar, que sofreu um corte profundo nas costas e uma forte torção no pé. Ele foi encaminhado ao hospital, junto com o lateral Baiano e o radialista Nelson Silvio da Silva, da Rádio Clube de Guaratinguetá, ambos com suspeita de traumatismo craniano. Os três, porém, foram atendidos no Pronto Socorro Municipal e liberados para prestarem depoimento na delegacia. Além deles, outros sete jogadores sofreram escoriações, constatadas em exames de corpo de delito: o zagueiro Eli Carlos, o goleiro Maurício, o meia Adriano, o volante Viola e os atacantes Dênis, Carlos Henrique e Alex. De acordo com a delegada Sueli Isler, que atendeu a ocorrência, será aberto inquérito policial. Mas como, segundo ela, só aconteceram lesões consideradas leves, o caso deve ser enquadrado na lei 9.099, que trata de agressão de menor poder ofensivo. A pena, nestes casos, é de seis meses a um ano de detenção. A direção do Guaratinguetá acusa o técnico do Rio Claro, Paulo Roberto Santos, de ter comandado a tocaia. Ele nega as acusações, embora tenha afirmado que foi agredido, no primeiro turno, quando seu time esteve em Guaratinguetá. A rivalidade entre os dois clubes começou ano passado, quando eles decidiram o título paulista da Série B1 ? quarta divisão. O Rio Claro sagrou-se campeão, enquanto o Guaratinguetá foi vice. Enquanto os feridos eram encaminhados ao hospital e depois passavam pela delegacia, o time do Rio Claro fez aquecimento, participou da oração costumeira e entrou em campo. O árbitro Robério Pereira Pires, que tinha sido alertado sobre os tumultos, aguardou apenas 20 minutos e foi para o vestiário. O caso agora será entregue à Junta de Justiça Desportiva da Federação Paulista.