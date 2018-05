'Todo jogo vai ser difícil', diz Lucca após vitória do Corinthians

O atacante Lucca, um dos melhores em campo na vitória do Corinthians sobre o Cobresal por 1 a 0, já esperava um jogo difícil diante do time chileno. O triunfo só veio aos 45 da etapa final. “Já esperávamos que seria assim. Não desmerecemos o Cobresal. No segundo tempo, conseguimos colocar a bola no chão e criamos mais chances. Mas todo jogo vai ser assim”, disse o jogador.

Lucca participou diretamente da jogada do gol. Ele recebeu do lado direito de Willians e cruzou. Na tentativa de desviar, o zagueiro Escalona fez contra. "Não tenho vaidade (se o gol vai para mim ou não). O mais importante foi o Corinthians ter vencido um jogo importante", afirmou o corintiano.

O jogo foi morno, sem grandes oportunidades de gol. Os dois times tiveram muita dificuldade para criar e pararam nas defesas. Apenas no final da partida, os lances de gol se tornaram mais agudos.

Para o goleiro Cássio, o time do Corinthians continua oscilando, mas foi a consistência defensiva foi importante. O arqueiro teve pouco trabalho durante o jogo e fez apenas duas defesas com relativa dificuldade. “Nós demos pouca chance para o time deles, uma equipe que sabe tocar bem a bola. Estamos oscilando um pouco, mas as vitórias dão confiança. Estamos no caminho certo”, disse o goleiro.