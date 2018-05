'Todos são importantes', diz o herói Rodriguinho

Depois de empatar com o São Bento nos últimos minutos pelo Campeonato Paulista na última rodada e ter iniciado sua trajetória na Libertadores diante do Cobresal também com um triunfo no fim do jogo, o Corinthians venceu o Oeste com um gol aos 46 minutos do segundo tempo. O herói da vitória foi Rodriguinho.

"Foi muito suado. Foi um jogo atípico. Eles vieram com a proposta de marcar muito e tivemos algumas dificuldades. Não sei se fizeram duas linhas de quatro. Acho que foram linhas de cinco (risos) para marcar. Importante foi a vitória no final", disse o meia após a vitória no Itaquerão.

Rodriguinho vem lutando para conquistar seu espaço no Corinthians. Depois ter se destacado no América-MG em 2013 e ter chegado com o aval de Tite, o meia perdeu espaço e foi emprestado ao futebol árabe. Agora, quer recuperar seu espaço. "Todos são importantes. Quem está vestindo essa camisa, tem que dar o seu melhor. Fico feliz de ter ajudado a equipe", disse Rodriguinho.

O gol de Rodriguinho foi importante para interromper uma sequência de dois empates (São Bento e Ferroviária) no Paulistão. Além disso, resgata a confiança para a partida contra o Independiente Santa Fe, quarta-feira, em casa, pela Copa Libertadores. "O mais importante é que o gol está saindo. Mesmo que seja no final do jogo, o mais importante é vencer", disse o meia Danilo, que entrou no final do jogo.