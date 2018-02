Tognasini substitui Fescina no Nacional José Carlos Fescina não é mais o técnico do Nacional. O treinador saiu alegando problemas com a diretoria e já não irá comandar o time na partida contra o Guaratinguetá, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. No seu lugar assume Paulo Sérgio Tognasini, que dirigiu o time na Copa São Paulo de Juniores. No início da semana, Edison Só chegou a ser anunciado como ex-técnico do Sertãozinho, mas a diretoria confirmou sua presença para a temporada.