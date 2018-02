Togo contrata treinador alemão para a Copa do Mundo A Federação Togolesa de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, o alemão Otto Pfeister como novo treinador da equipe para a disputada da Copa do Mundo da Alemanha. O alemão substituirá o nigeriano Stephen Keshi, demitido após a má campanha do Togo na Copa das Nações Africanas. "Se Pfeister tiver bons resultados, seu contrato será renovado para além da Copa", informou o presidente da Federação Togolesa, Rock Balakiyem Gnassingbe. O Togo está no grupo G da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado de Coréia do Sul, França e Suíça.