Togo é a última a confirmar os 23 convocados para a Copa A seleção de Togo foi a primeira a chegar à Alemanha para a disputa da Copa do Mundo - nesta segunda-feira -, mas foi a última a confirmar os 23 jogadores que irão disputar o torneio, que começa no mês que vêm. O anúncio feito pelo técnico alemão Otto Pfister não teve surpresas e inclui a grande estrela do time, o atacante Shéyi Adébayor, jogador do Arsenal, da Inglaterra. A delegação está concentrada em Wangen im Allgäu, ao sul do país. Confira abaixo a lista dos que vão jogar na Copa da Alemanha: Goleiros: Kossi Agassa (Metz/FRA) Nimini Tchagnirou (Djoliba/MLI) Kodjovi Dodji Obilalé (Etoile Filante/TOG) Defensores: Yaovi Dosseh Abalo (Apoel FC/CHP) Daré Nibombé (Mons/BEL) Ludovic Assémoassa (Clermont/FRA) Karim Guédé (HSV/ALE) Touré Assimiou (Bayer Leverkusen/ALE) Richmond Forson (J.A. Poiré/FRA) Kuami Agboh (Beveren/BEL) Eric Akoto (Admira Walker/AUT) Afo Erassa (Clermont/FRA) Meio-campistas: Kaka Aziawonou (Young Boys/SUI) Cherif Touré Mamam (Metz/FRA) Thomas Dossevi (Valencien/FRA) Alexis Romao (CS Louhans Cuiseaux/FRA) Adékambi Olufadé (Al Siliyah/CAT) Yao Junior Sènaya (YF Juventus/SUI) Shéyi Adébayor (Arsenal/ING) Atacantes: Robert Malm (Brest/FRA) Abdel-Kader Cougbadja (Guingamp/FRA) Massamesso Tchangaï (Benevento/ITA) Moustapha Salifou (Brest/FRA)