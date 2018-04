Togo pede para entrar na Copa Africana mais tarde, diz ministro

Christophe Tchao disse a repórteres que Togo pediu para a Confederação Africana de Futebol (CAF) encontrar uma maneira de a seleção do país voltar à competição mais para frente.

"Nós pedimos um período de luto de três dias", disse Tchao. "Os jogadores estão indo com os corpos de seus irmãos mortos e nós pedimos à CAF que encontre uma maneira de entrarmos mais tarde na competição."

Os comentários do ministro aprofundam a confusão sobre os planos da equipe, depois de o primeiro-ministro do Togo ter insistido anteriormente na retirada do país do torneio depois do ataque de sexta-feira, que deixou três mortos.

(Reportagem de Julien Pretot)